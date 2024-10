Neuer Goalie bringt Haie in Schwung, Iserlohn und DEG mit Schwierigkeiten

Nach dem Umbruch im Sommer (14 Abgänge) greifen die Rädchen in Iserlohn noch nicht ineinander. Dabei schlagen sich die Iserlohner häufig selbst, sei es durch schlechte Chancenverwertung oder zu viele Strafzeiten. Beim 3:4 gegen Frankfurt kassierten die Iserlohner gleich zwei Tore in Unterzahl.

Das sah auch Trainer Doug Shedden so: "Wir bringen uns selbst um den Lohn - und das ist frustrierend. Das gilt für unsere Strafzeiten als auch für die Rückwärtsbewegungen" , sagte er. Dennoch bleibt er optimistisch: "Wir haben gegen die Top-fünf-Teams der Liga schon gespielt und wir hatten immer unsere Chancen, waren teilweise auch das bessere Team. Letztlich haben wir diese Chancen dann nicht genutzt und das wird gegen diese Mannschaften dann bestraft – also sollten wir einfach damit anfangen, sie zu nutzen."

Die nächste Chance dazu haben die Roosters am kommenden Donnerstag (19.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei den Nürnberg Ice Tigers.

DEG trifft das Tor nicht

Am kommenden Sonntag (14 Uhr) treten die Roosters dann bei der Düsseldorfer EG an. Es wird ein Kellerduell, denn bei der DEG sieht es aktuell noch düsterer aus als bei den Roosters. Düsseldorf hat ebenfalls erst zwei Punkten auf dem Konto, steht aufgrund der schlechteren Tordifferenz aber hinter Iserlohn auf dem letzten Tabellenplatz.