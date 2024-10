DEL - Düsseldorf und Iserlohn verlieren knapp

Schlusslicht DEG war zu Gast in Ingolstadt und begann dort durchaus couragiert. Schon nach zwei Minuten ließ Brandon O'Donnell die Rheinländer ein erstes mal jubeln. Selbst durch den schnellen Ausgleich durch Charles Bertrand (5.) ließ sich Düsseldorf nicht aus dem Konzept bringen und ging durch Bennet Roßmy erneut in Führung (13.). Doch auch diese hielt nur zwei Minuten und so ging es mit einem 2:2-Unentschieden in die erste Drittelpause.