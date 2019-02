An einem frühen Morgen im Juli 1909 startet Louis Blériot in Calais zu einem Flug in die Geschichte. Als erster Mensch überquert der Franzose den Ärmelkanal in einem Flugzeug und landet nach 37 Minuten sicher in England. Nur zehn Jahre später gründen die Gebrüder Farman aus Paris die "Ligne Farman", die erste internationale Linienfluggesellschaft der Welt.

Bislang ist Fliegen für Passagiere noch ebenso abenteuerlich wie unbequem. Meist hocken sie allein oder zu zweit beengt in leistungsschwachen Maschinen und bibbern vor Kälte oder Angst. An Bord der Farman F60 Goliath, die am 8. Februar 1919 in Paris zum ersten Linienflug nach London startet, reisen 14 Passagiere. Während des Flugs werden ihnen sogar Sandwiches und Champagner serviert.