Zeitzeichen

Leander dreht zehn Filme und kassiert bei der Ufa die höchsten Gagen. Sie wohnt in einer Villa in Berlin-Dahlem. Wenn sie einkaufen will, wird das KaDeWe für andere Kunden geschlossen. Mit dem Propagandaminister trifft sie sich zum Tee. "Was er sonst gemacht hat, ist nicht meine Sache" , sagt sie nach dem Zweiten Weltkrieg.