Seit Wochen kündigen Aushänge in ganz Berlin das Großereignis an: Die zwei Jahre zuvor gegründete Universum Film AG ( Ufa ) eröffnet in Charlottenburg ein Uraufführungskino der Superlative! So drängen sich am 18. September 1919 Tausende vor dem neuen Filmpalast in den früheren Ausstellungshallen am Zoo.