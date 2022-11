ZeitZeichen

1941 bekommt er ein Engagement an der Landesbühne Osthannover in Lüneburg. Drei Monate später wird er als Soldat einberufen und kommt als Funker an die Ostfront. Als die Gestapo bei Borchert regimekritische Briefe findet, wird er zu verschärfter Haft und anschließender "Frontbewährung" verurteilt: Ohne Waffe muss er an den Kämpfen teilnehmen.

Krank aus dem Krieg zurück nach Hamburg

Seine Erfahrungen im Krieg mit Kälte, Angst, Tod und Verzweiflung und der Verrohung und dem Verlust jeglichen Glaubens fließen später in seine Kurzgeschichten und in das Drama "Draußen vor der Tür" ein. Kurz vor Ende des Krieges gerät er in französische Gefangenschaft, kann jedoch fliehen und schafft es, sich zu Fuß nach Hamburg durchzuschlagen. Als er die Stadt zerlumpt, abgemagert und krank erreicht, erkennt ihn seine Mutter kaum wieder.

Zentraler Vertreter der "Trümmerliteratur"

In den folgenden Monaten schreibt er, oft mit hohem Fieber, vor allem Erzählungen. Schonungs- und illusionslos, teils aber auch humorvoll beleuchten sie die Kriegs- und Nachkriegszeit. Mit ihrer knappen, stakkatohaften Sprache lassen sie Borchert zum zentralen Vertreter der "Trümmerliteratur" avancieren.

Angeblich braucht Borchert für sein Drama "Draußen vor der Tür" nur acht Tage. Eine Adaption als Hörspiel im Februar 1947 kann er nicht hören, weil in seinem Stadtteil der Strom gesperrt ist. Die Uraufführung als Drama in den Hamburger Kammerspielen im selben Jahr erlebt er nicht mehr. Er stirbt einen Tag zuvor, am 20. November 1947, in einem Krankenhaus in Basel.