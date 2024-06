03.06.1769: Das erste internationale Forschungsprojekt beobachtet den Venustransit

WDR Zeitzeichen. . 15:27 Min. . Verfügbar bis 04.06.2099. WDR 5.

mit welchen irdischen Problemen die Astronomen auf ihren Forschungsreisen zu kämpfen haben,

wie der sogenannte Schwarz-Tropfen-Effekt die Beobachtung des Venustransits erschwert,

wie später der US -Astronom Edwin Hubble das Tor in die Welt der Galaxien aufstößt,

-Astronom das Tor in die Welt der Galaxien aufstößt, welche Beispiele es heute für globale Forschungsprogramme im All gibt.

Professor Dieter B. Herrmann (2021 verstorbener Astronom und Astronomie-Historiker)

Nur sehr selten stehen Erde, Venus und Sonne exakt in einer Reihe. Von unserem Blickwinkel aus wandert die Venus dann über die Sonnenscheibe, mit bloßem Auge als kleiner schwarzer Punkt zu sehen. Im 18. Jahrhundert findet dieser sogenannte Venustransit zwei Mal statt: 1761 und 1769.Die Astronomen glauben, dass sich aus der präzisen Transitdauer die Entfernung Erde-Sonne berechnen lasse und damit die Größe des Sonnensystems. Daraus ließe sich wiederum die Distanzen zwischen den Planeten ausrechnen. Das hätte praktischen Nutzen: Positionen auf See wären genauer bestimmbar – für den Seehandel von unschätzbarem Nutzen.Das einzige Problem daran ist: Hunderte von Astronomen müssen den kurzen Moment gleichzeitig beobachten, von so viel verschiedenen Positionen wie möglich. Deshalb entsteht eine internationale Kooperation von Forschern – trotz Siebenjährigen Krieg, der auf fast allen Kontinenten und Meeren zwischen England und Frankreich und ihren Verbündeten tobt.Doch ein optisches Phänomen lässt die rund 200 Forschern weltweit verzweifeln. Deshalb bleiben die Messungen hinter den Erwartungen zurück. Für den nächsten Transit am 3. Juni 1769 standardisieren alle ihre Instrumente und Messverfahren. Mit Erfolg: Sie errechnen aus den Rohdaten fast den heute gültigen Wert der Distanz Erde-Sonne, der "Astronomischen Einheit", von rund 150 Millionen Kilometern.