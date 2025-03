20.03.1915: Geburtstag des russischen Pianisten Swjatoslaw Richter

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 21.03.2099. WDR 5.

von Richters Abneigung gegen Schule und den väterlichen Klavierunterricht,

wie Richter in Zeiten des Kalten Kriegs zum musikalischen Botschafter aus der Sowjetunion wird,

von Richters Schwanken zwischen Selbstzweifeln und Selbstinszenierung,

von seiner besonderen Beziehung zu Richard Wagner und Marlene Dietrich.

Elisabeth Leonskaja, Pianistin

Auf der Bühne wirkt Swjatoslaw Richter wie einer, der lieber woanders wäre. Der mächtige Mann mit kantigem, kahlem Schädel und gewaltigen Händen spielt lieber im Dämmerschein einer Stehlampe als im Licht der Scheinwerfer.Dabei ist der am 20. März 1915 im damals russischen Schytomyr geborene Richter eine musikalische Legende. Er hat sich früh einen Namen gemacht, wegen der Ekstase und Klarheit seiner Musik - und wegen seiner rigiden Strenge, vor allem sich selbst gegenüber. Doch es dauert bis 1960, ehe der russische Pianist erstmals den Westen besucht.Je berühmter Richter wird, desto scheuer reagiert er auf medialen Rummel, hat zeitweise Depressionen. Immer seltener lässt er sich zu Studioaufnahmen überreden, verweigert auch den kommerziellen Konzertbetrieb. Stattdessen etabliert er in Frankreich ein Festival im Nirgendwo. Mit 82 Jahren stirbt Swjatoslaw Richter in der Nähe von Moskau an einem Herzinfarkt.