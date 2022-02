Zeitzeichen

Über ihre Lebensgeschichte berichtet Traudl Junge in mehreren Varianten. Je nach Lebensphase unterscheidet sich ihre Darstellung. Fest steht, dass sie am 16. März 1920 als Gertraud Humps in München geboren wird. Ihr Vater ist Mitglied eines Freikorps, das 1919 am Sturz der Münchner Räterepublik beteiligt ist. 1923 unterstützt er aktiv den Hitler-Putsch.

Traudl Junge ist Mitglied beim "Bund Deutscher Mädel", besucht die Handelsschule und hat verschiedene Bürojobs. Ihr Wunsch ist es, Tänzerin zu werden. 1941 legt sie ihre Tanzprüfung ab und will nach Berlin. Da bietet ihr Martin Bormann, der die Privatkanzlei von Adolf Hitler leitet, eine Stelle an.