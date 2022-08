Zeitzeichen

Nun kann er die Musik an den Nagel hängen, er bekommt in der Nähe von Schloss Windsor eine eigene Sternwarte. Seine Teleskope werden immer größer, ebenso die Entdeckungen, die er weiterhin zusammen mit seiner Schwester Caroline festhält: Dank ihrer systematischen Vermessungen finden sie unter anderem Form und Größe der Milchstraße heraus.

Pionier in vieler Hinsicht

Und Wilhelm Herschel revolutioniert die Astronomie mit seiner Erkenntnis, dass sich Sternhaufen entwickeln, eine Evolution im Kosmos stattfindet. Außerdem entdeckt der Astronom noch das infrarote Licht. Deshalb wird 2009 ein europäisches Weltraumteleskop, das den Himmel im Infrarotbereich durchforstet, nach ihm benannt. Wilhelm Herschel stirbt am 25. August 1822 mit 83 Jahren an Altersschwäche in Slough.