Zeitzeichen

Noch in der Frühen Neuzeit gehen Astronomie und Astrologie Hand in Hand. Viele Herrscher beschäftigen Hofastronomen, die aus der Beobachtung von Sternen am Nachthimmel nicht unbedingt Naturgesetze, sondern vor allem Weissagungen ableiten sollen. So ergeht es auch Johannes Kepler: Einer der bedeutendsten Astronomen der Geschichte verbringt ab 1601 den halben Arbeitstag damit, für Kaiser Rudolf II. Horoskope zu erstellen.

Aus seiner Sicht als Astronom lohnt sich die Anstellung am kaiserlichen Hof in Prag trotzdem. Denn sein geschätzter Vorgänger Tycho Brahe hinterlässt ihm Unmengen an astronomischen Daten und Beobachtungen - vor allem vom Lauf der Planeten. Dass diese sich nicht um die Erde, sondern um die Sonne drehen, ist Kepler längst klar. Er ist einer der wenigen Anhänger des heliozentrischen Weltbildes, das Nikolaus Kopernikus bereits ein halbes Jahrhundert vor ihm beschrieben hat.