Zeitzeichen

Johannes Brahms kommt am 7. Mai 1833 im so genannten Gängeviertel zur Welt, einem Hamburger Arbeiterquartier. Das Klavierspiel lernt Brahms unter anderem bei dem Pianisten und Komponisten Eduard Marxen. Seine besonderen Fähigkeiten am Instrument ermöglichen ihm, die Enge seiner Heimat zu verlassen.

In Düsseldorf trifft er auf Clara und Robert Schumann. "Ein Wendepunkt in seiner Biografie" , meint der Musikwissenschaftler Wolfgang Sandberger, Leiter des Lübecker Brahms-Instituts. Auch Robert Schumann ist von Brahms, dem "Löwen aus dem Norden" , stark beeindruckt. In seinem Essay "Neue Bahnen" , feiert Schumann den jungen Brahms enthusiastisch, obwohl dieser noch nicht eine einzige Note veröffentlicht hat. "Daran wurde Brahms zeitlebens gemessen" , so Sandberger. Für Brahms war damit klar: Er musste sich von Schumann auch emanzipieren.