ZeitZeichen

"Nur wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd."

"Nur wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd" , lästert die Konkurrenz. Dennoch wird der " Lloyd 300 " zum Verkaufsschlager. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung werden die Borgward-Modelle komfortabler und vielseitiger. Vom Kleinwagen bis zur Luxuslimousine, vom Transportkarren bis zum Großlaster - alles läuft in seinen drei Werken vom Band. Der Bremer Unternehmer konkurriert mit VW, Opel und Mercedes und gehört zur ersten Liga der deutschen Autobauer.

Liquiditätsengpässe führen zum Konkurs

Konkurrenz zur Mercedes-S-Klasse: der "Große Borgward"

Dann kommt die Krise: Der Absatz stagniert, der Export geht zurück und Borgward hat keine Rücklagen gebildet. Im Dezember 1960 schreibt " Der Spiegel " erstmals über Zahlungsschwierigkeiten und über eine 50-Millionen-Mark-Bürgschaft des Bremer Senats. Jetzt rächt sich wohl, dass sich Borgward nie um Kontakte zur feinen Bremer Gesellschaft, zu Bankern und Politikern geschert hat.

Ein Konkurs mit 23.000 Arbeitslosen

Im Februar 1961 drehen die Senatoren dem Unternehmen den Geldhahn zu. Sie wollen die Firma retten, aber ohne den Chef Borgward. Um die Arbeitsplätze zu sichern, verzichtet der 70-Jährige schließlich auf sein Unternehmen. Die Sanierung misslingt. Im Spätsommer 1961 ist der fünftgrößte deutsche Autokonzern insolvent, 23.000 Mitarbeiter werden arbeitslos.

Alles Gläubiger bekommen ihr Geld

Dass der Patriarchat nicht wirklich "pleite" war, sondern vorübergehend zahlungsunfähig, zeigt sich im Konkursverfahren: Alle Gläubiger erhalten ihr Geld zurück. Carl Friedrich Wilhelm Borgward – Privatier wider Willen – verliert mit der Firma seinen Lebensmut.