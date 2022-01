Zeitzeichen

In den USA wird Tina Hutmacherin und tritt in Amateurtheatern als Laienschauspielerin auf. 1917 lernt sie den kränkelnden Maler und Schriftsteller Roubaix de l'Abrie Richey kennen. Die beiden werden ein Paar. Hollywood entdeckt Tina für den Stummfilm. Ihr Auftritt in "The Tiger's Coat" macht sie bekannt. Bei einer Party lernt sie den Fotografen Edward Weston kennen und wird sein Aktmodell.

Landbevölkerung fotografiert

Nach dem Tod von "Robo" gehen Tina und Edward Weston gemeinsam nach Mexiko. Das Land zieht nach Pancho Villas Revolution Intellektuelle und Künstler an. Tina lernt bei Weston zu fotografieren. Zunächst komponiert sie Blütenstillleben und Lichtspiele in leeren Räumen, später macht sie Bilder über die Armut der Landbevölkerung.