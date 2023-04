ZeitZeichen

Der Journalist erfährt bei seinen Recherchen von wahren Geschichten, heißen Gerüchten – von in Südamerika untergetauchten Kriegsverbrechern und schließlich auch von angeblichen Tagebüchern Adolf Hitlers. Kujaus Legende ist so einfach wie genial: Hitler habe 1945, in den Wirren der letzten Kriegswochen, wichtige private Dinge beiseite schaffen wollen – raus aus dem eingekesselten Berlin, mit einem Flugzeug. Dieses Flugzeug wiederum sei über dem Gebiet der späteren DDR zerschellt. So weit, so wahr.

Eine Kopie des Deckblattes der gefälschten Hitler-Tagebücher

Dann kommt Kujaus ureigene Zutat: Sein Bruder, Offizier der DDR -Armee, habe Zugriff auf die braune Fracht darin. Unterstützt vom "Stern" nimmt Heidemann Witterung auf. Er und seine Chefs beim Hamburger Magazin kaufen Kujau Lügen und Fälschung ab.