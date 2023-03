ZeitZeichen

Wann geht die Weimarer Republik unter? An welchem Punkt ist das Ende der Demokratie erreicht? Der 30. Januar 1933 gilt mit der Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler als Beginn der nationalsozialistischen Terrorherrschaft. Auf dem weiteren Weg in die Diktatur ist die Reichstagswahl am 5. März 1933 ein wichtiges Datum.

Anfang Februar löst Reichspräsident Paul von Hindenburg, also der Mann, der Hitler ins Amt gehoben hat, das Parlament auf. Das Kalkül dahinter: Der Nazi-Führer - verbündet mit rechtskonservativen Eliten - will eine absolute Mehrheit im Parlament. Denn seine Partei hat bislang nicht mal ein Drittel der Sitze im Reichstag. Bei der vorangegangegen Wahl im November 1932 haben die Nationalsozialisten sogar 34 Mandate verloren.

Es soll die letzte Wahl im demokratischen System sein