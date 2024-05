22.05.1979: Der Schriftsteller Stefan Heym wird verurteilt

WDR Zeitzeichen. . 14:49 Min. . Verfügbar bis 23.05.2099. WDR 5.

USA

The Crusaders

McCarthy

DDR

Warum Stefan Heym nach seiner USA-Zeit nicht in der BRD, sondern in der DDR sesshaft wurde,

dass die DDR ihn erfolglos "zu Tode schweigen" wollte,

wollte, warum Stefan Heym nach der Wende in die Politik ging - und sie desillusioniert wieder verließ,

dass seine Gedichte heute von jungen Leuten neu entdeckt werden.

Beate Kunath (Filmemacherin, u.a. "Abschied und Ankunft")

Schon als Schüler veröffentlicht er 1931 in einer Chemnitzer Zeitung ein Anti-Kriegs-Gedicht. Damals noch unter seinem richtigen Namen Helmut Flieg. Daraufhin fliegt er vom Gymnasium, studiert Journalistik in Berlin, schreibt in linken Zeitungen - und landet als Feind auf der schwarzen Liste der Nazis. Als Hitler an die Macht kommt, veröffentlicht Flieg nur noch unter dem Pseudonym Stefan Heym und flieht bald über Warschau nach Prag.Später emigriert er weiter in dieund kehrt im Krieg als amerikanischer Soldat zurück. Im besetzten Deutschland arbeitet er als Militärjournalist am Aufbau einer freien Presse mit, kehrt dann aber in die USA zurück. 1948 erscheint sein Kriegsroman "". Als in den USA die-Ära beginnt, kehrt er zurück nach Europa, nach Ost-Berlin. In derversteht er sich als "kritischer Marxist".Schon mit SED-Parteichef Walter Ulbricht bekommt Heym Ärger wegen seiner unangepassten Kommentare. Seit den 1960er-Jahren lehnt die Zensur immer mehr Bücher von Heym ab. 1976 organisiert Heym mit anderen den Protest gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. 1979 rechnet er in seinem Roman "Collin" mit dem Stalinismus ab. In der DDR darf das Buch nicht erscheinen. Weil Heym es im Westen drucken lässt, wird er am 22.05.1979 wegen Devisenvergehen verurteilt und aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen.Nach dem Fall der Mauer macht Heym eine kurze politische Karriere. Er stirbt am 16. Dezember 2001 bei einer Vortragsreise in Israel.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Jutta Duhm-HeitzmannRedaktion: Matti Hesse / Christoph TiegelTechnik: Moritz Raestrup