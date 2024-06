02.06.1889: Der "Hellseher" Erik Jan Hanussen wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:35 Min. . Verfügbar bis 03.06.2099. WDR 5.

"Was ist Magie? Die Menschen in dem Glauben an das Wunderbare nicht zu stören, sondern zu bestärken"

"Schwachköpfige, Wundersüchtige, Hysteriker, vor allem aber doch Kinder"

SA

welche Tricks Erik Jan Hanussen bei seinen angeblichen Vorhersagen anwendet,

welche Nazi-Größen Schulden bei Hanussen haben,

wie Hanussen versucht, sein Leben zu retten,

wie der Österreicher vermutlich zu Tode kommt.

Peter Walther (Literaturhistoriker)

, notiert Erik Jan Hanussen, der als Wahrsager auftritt. Für ihn sitzen im Publikum. Sein Geschäftsmodell funktioniert bestens.Hanussen berät die Polizei bei Kriminalfällen, aber auch Privatleute bei Lebensentscheidungen, Wetten, Finanzfragen und Liebesdingen. Ab 1930 gibt er seine eigene Hanussen-Zeitung heraus, verkauft magische Ketten, Amulette und eine Schönheitscreme. Seine "Prophezeiende Schallplatte" enthält Vorhersagen für die ganze Welt.Das alles bringt ihm ein Vermögen ein. Hanussen residiert in Berlin in seinem "Palast des Okkultismus". Auf seiner Yacht "Ursel IV" feiert er Partys mit Prominenz aus Politik, Film, Theater. Hanussen spendet viel Geld an die Nationalsozialisten und bekommt dafür den Schutz der. Doch 1932 veröffentlicht der Journalist Bruno Frei Beweise, dass Hanussen tatsächlich "Hermann oder Chaim Steinschneider" heißt - und Jude ist. Das kostet Hanussen nach der Machtübernahme der Nazis das Leben - wohl auch, weil er während seiner ausschweifenden Feste Dinge über hochrangige Nationalsozialisten erfährt, die niemand wissen soll.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Christian KosfeldRedaktion: David Rother