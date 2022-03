Zeitzeichen

Herberger mit Assistent und Nachfolger Helmut Schön

Zehn Jahre bleibt Herberger noch im Amt, der Glanz bröckelt. Erst 1964, mit 67 Jahren, räumt er die Trainerbank für seinen Assistenten Helmut Schön. Er hätte nicht gehen müssen, sagt er später. " Aber wenn ich in den Pass geguckt habe, habe ich gesehen, dass ich aus dem letzten Jahrhundert bin. "

Sepp Herberger stirbt am 28. April 1977 in seiner Heimatstadt Mannheim. Sein Nachlass, so hatte er es selbst bestimmt, geht in die Sepp-Herberger-Stiftung über, die sich für die Resozialisierung von Strafgefangenen und für unverschuldet in Not geratene Fußballer einsetzt.