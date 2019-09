Sieben Jahre später führt Max Morlock den 1. FC Nürnberg zum zweiten Mal zur deutschen Meisterschaft und wird Fußballer des Jahres. Als einziger bereits während des Weltkriegs aktiver Spieler ist er 1963 auch beim Start der Bundesliga dabei.

Mit 39 Jahren beendet er seine Karriere und betreibt fortan eine Lotto-Annahmestelle. Am 10. September 1994 stirbt Max Morlock in seiner Heimatstadt mit 69 Jahren an Krebs.