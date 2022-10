ZeitZeichen

Produktiver Zweifel

Den Anstoß für seinen anderen Blick sieht Laing in seiner Kindheit. Er wird am 7. Oktober 1927 in Glasgow geboren. Als einziger Sohn strenger und stets besorgter Eltern wächst er isoliert und überbehütet auf. Fantasiereisen in den eigenen Innenraum ersetzen ihm das Spiel mit Gleichaltrigen auf der Straße.

In seinen Erinnerungen "Weisheit, Wahnsinn, Torheit" beschreibt Laing, wie Kontrolle und Bestrafung zu Hause und in der Schule in ihm einen permanenten, produktiven Zweifel anregen. Lebenslang ringt er mit der Vieldeutigkeit der Welt, mit Wahnsinn und Vernunft. Er will verstehen: "Ich war von Neugier getrieben und der Hoffnung, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, menschliches Leid zu lindern."

Wer ist "verrückt"?

Zunächst setzt er auf die Neurologie, die im Gehirn den Sitz der Psyche sieht: "In den Deformierungen des Gehirns würde ich vielleicht die Ursachen für die Deformierung der Seele finden." Schnell ist ihm klar, dass er im Schädel allein keine Antworten findet auf seine Fragen: Was ist der Mensch und was treibt ihn in den Wahnsinn? Stempelt die Gesellschaft psychisch Kranke zu "Verrückten", damit die Mehrheit sich "normal" fühlen kann?

In London lernt Laing die Psychoanalyse kennen, liest Edmund Husserl und Jean-Paul Sartre. Er will verstehen, statt nur zu behandeln. Die üblichen Behandlungsmethoden sind damals Wegsperren, Elektroschocks und Medikamente.