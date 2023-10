13.10.1973: "Queen" in Muffendorf - ein Dorf schreibt Musikgeschichte

Noch kennt die Band kaum jemand: Am 13. Oktober 1973 fahren in Muffendorf, einem ehemaligen Winzerdorf im Süden von Bonn, vier langhaarige Jungs aus England vor. "Queen" tritt zum allerersten Mal in Festland-Europa auf. Juppi Schaefer, der Betreiber des Dorf-Clubs "Underground", hat einen Riecher für spätere Weltstars.

Schon bald füllen die Rocker um Frontmann Freddie Mercury die großen Stadien rund um den Globus. Für das 1969 eröffnete „Underground“ hingegen ist zwei Jahr nach dem Auftritt von "Queen" bereits wieder Schluss.

In diesem Zeitzeichen erzählen Joachim Heinz und Markus Harmann:



Weshalb "Queen" ausgerechnet in Muffendorf spielt.

Mit welchem Song der "Queen"-Gig im "Underground" eröffnet.

Welche namhaften Bands im "Underground" auftreten.

Welche Erinnerungen Wolfgang Niedecken an das Ambiente des Clubs hat.

Mit welchen Schwierigkeiten der Betreiber des "Underground" zu kämpfen hat.

Das sind unsere wichtigsten Interviewpartner:



Pia Heckes (Kunsthistorikerin, Muffendorf)

Wolfgang Niedecken (Musiker)

Ernst-Ludwig Hartz (Konzertveranstalter)

Weiterführende Links:



Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen:

Autoren: Joachim Heinz und Markus Harmann

Redaktion: David Rother

Technik: Jürgen Becker