Zeitzeichen

1975 bringt ein sechs Minuten langer Song den Durchbruch: "Bohemian Rapsody". Die Band kreiert unter Mercurys Einfluss ihren eigenen bombastischen Sound, der Hard-Rock-Gitarren mit Opern-Gesang und Disco-Rhythmen kombiniert. Ein Hit folgt dem anderen, darunter "We are the Champions", "Another One Bites the Dust" oder "Radio Ga Ga".

Mercury: "Bin nicht der Boss"

Das Besondere bei Queen ist, dass alle Bandmitglieder schreiben und komponieren, weswegen ihre Alben nie gleich klingen. " Auch wenn alle denken, dass ich der Boss sei, bin ich nur der Sänger ", erklärt Mercury, der auch immer wieder Soloprojekte realisiert. 1987 geht für den Opernfan ein Traum in Erfüllung: Gemeinsam mit der spanischen Sopranistin Montserrat Caballé schmettert er die Hymne "Barcelona".