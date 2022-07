Zeitzeichen

Vater und Sohn mit hohem Anspruch

Fast zwei Jahre lang arbeiten Brian und sein Vater an der Gitarre. Ihr Anspruch ist hoch. Sie soll besser werden als jede andere. Denn sein Vater hat die Maxime, mach nichts, was du nicht wirklich gut machst. Dabei nutzen sie alles, was sie zu Hause finden können.

Der Hals etwa besteht aus einem alten Mahagoni-Brett, das zu einem Kamin gehört. Der Tremolohebel ist ursprünglich Teil eines Fahrradsattels und die Markierungspunkte auf dem Griffbrett feilt der 16-jährige Brian aus Knöpfen seiner Mutter.

Ein Mensch mit zu vielen Leidenschaften

Brian May hat eine Vielzahl Interessen. Handwerklich, musikalisch, wissenschaftlich. Er sei eben "ein Mensch mit zu vielen Leidenschaften" , so May über sich selbst. Mit dem Sänger seiner Schülerband "1984" gründet er am College eine neue Gruppe namens "Smile".

Schon in dem Song "April Lady" der Band lässt sich der charakteristisch singende Ton von Brian Mays elektrischer Gitarre erkennen. Einer der größten Fans der Band ist der auf der Insel Sansibar geborene Sänger Farrokh Bulsara, der sich später Freddie Mercury nennt.

Musik statt Astrophysik

Im April 1970 gründet Brian May mit dem Schlagzeuger Roger Taylor und dem Sänger Freddie Mercury die Band Queen. Nach längerer Suche komplettiert John Deacon die Band ab Februar 1971 als Bassist. Mit dem wachsenden internationalen Erfolg dieser Band gibt Brian May schließlich die Arbeit an seiner Doktorarbeit in der Astrophysik auf.

Freddie Mercury und Brian May bei Live Aid 1985

In den 80er-Jahren haben Queen zahlreiche Hits: "Under Pressure", "Another one bites the dust", "Radio Gaga", "I want to break free" und viele andere. Mit ihren Stadion-Konzerten brechen sie sämtliche Rekorde. Beim Live Aid-Benefizkonzert im Londoner Wembley-Stadion 1985 stehlen sie den anderen Bands die Show.

Zu viele Schicksalsschläge