Zeitzeichen

Zu diesem Zeitpunkt befinden sich Frankreich und England mitten im sogenannten Hundertjährigen Krieg. Die englischen Könige versuchen, den französischen Thron zu erobern. Zeitgleich tobt ein innerfranzösischer Machtkampf zwischen den Valois und den Herzögen von Burgund.

Thron-Eroberung durch Heirat

Doch ausgerechnet in dieser Lage ist Karl VI. phasenweise geistig labil. Deshalb bestimmt er seine Frau Elisabeth zum Mitglied des Kronrates, der für die Regierungsgeschäfte zuständig ist.

Katharina ist 14, als der englische König Heinrich V. ihre Hand fordert. Drei Jahre später treffen sich die beiden zum ersten Mal. Jetzt fordert der 32-jährige König aus dem Hause Lancaster zusätzlich den französischen Thron. Im Vertrag von Troyes wird vereinbart, dass der Erbe aus der Ehe sowohl Erbe von England als auch von Frankreich wird.

Verliebt in Wales

Im Juni 1420 heiraten Heinrich V. und Katharina von Valois. Ein Jahr später wird ihr Sohn geboren. Doch kurz darauf stirbt Heinrich V. an der Ruhr. Damit wird Katharinas Sohn als Heinrich VI. Thronfolger Englands und Frankreichs. Katharina selbst wird dadurch politisch überflüssig.

Sie ist dem Titel nach zwar noch Queen of England, aber eine Aufgabe hat sie nicht mehr. Sie bleibt dennoch in England. Als Heinrich VI. mit acht Jahren zum englischen und ein Jahr später zum französischen König gekrönt wird, verbringt sie einige Zeit in Wales - und verliebt sich in Owen Tudor, einen walisischen Dienstmann der Lancaster Könige.