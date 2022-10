ZeitZeichen

26. Oktober 1962, an diesem Freitagabend soll die neueste Ausgabe des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" in Druck gehen. Doch um 21.30 Uhr besetzen Polizisten und Fahnder des Bundeskriminalamtes die Redaktionsräume im Hamburger Pressehaus. Mitten in der Nacht fordert - der 15 Jahre später von der RAF ermordete - Staatsanwalt Siegfried Buback die Herausgabe der Druckfahnen. Sein Verdacht: Geheimnis- und Landesverrat.

Auch das Bonner Büro des Nachrichtenmagazins wird noch in der Nacht durchsucht. Leitende Redakteure müssen sofort in Haft. Herausgeber Rudolf Augstein stellt sich am nächsten Tag der Polizei. Der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß ( CSU ) nutzt seine Kontakte zum Franco-Regime und lässt den stellvertretenden Chefredakteur Conrad Ahlers im Spanienurlaub verhaften.