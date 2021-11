Zeitzeichen

Chaloner berichtet später über diese Gründungszeit: "Meine Zeitschrift, meine Idee, meine 'Diese Woche' soll also neu und frisch sein. Auch beim Text. Es muss möglich sein, obwohl mein eigenes Deutsch nicht so wunderbar ist, in einem ganz anderen Stil zu schreiben. Das muss also 'alive', also lustig und neu sein."

In Hannover hat das Anzeiger-Hochhaus den Flächenbombardements der Alliierten standgehalten. Trotzdem gleicht die Geburt des Nachrichtenmagazins "Diese Woche" einer Sisyphus-Aufgabe. Es fehlt an allem: an Papier, Schreibmaschinen, Stiften, Büro-Möbeln. Die deutschen Redakteure klauen sogar nachts zusammen Kohlen, um nicht tagsüber frieren zu müssen.

Zwei Versuchsausgaben werden zusammengestellt. Dann geht das Nachrichtenmagazin "Diese Woche" am 16. November 1946 an die Kioske. Die wegen des Papiermangels auf 15.000 Exemplare beschränkte Auflage ist schnell vergriffen. Eine Reichsmark kostet eine Ausgabe des Nachrichtenmagazins. Schon wenig später wird das Blatt auf dem Schwarzmarkt gehandelt.

Zensur-Forderungen wegen kritische Berichte

Die Drähte nach London laufen bald heiß. Denn angesichts der kritischen Berichte im anglo-amerikanischen Stil wird eine strengere Zensur des deutschen Magazins gefordert, auch von Sowjets und Franzosen. Die drei britischen Presseoffiziere halten - so gut es geht - die Hand über ihr "Baby" . Trotzdem bedeutet die Doppelausgabe vor Weihnachten 1946 das Ende des Nachrichtenmagazins "Diese Woche" . Presseoffizier Chaloner wird gefeuert.