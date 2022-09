Zeitzeichen

Überwachung und Schmutzkampagnen

Der ehemalige CDU-Medienreferent Reiner Pfeiffer

Pfeiffer: "Meine wesentliche Aufgabe bestand darin, in einer Art subversiven Tätigkeit sicherzustellen, dass der Spitzenkandidat der SPD, Engholm, noch vor dem Wahltermin von der politischen Bühne verschwindet." Er lässt Engholm durch Detektive observieren. Sie sollen eventuelle Affären mit Frauen oder Männern sowie andere Verfehlungen dokumentieren.

Als nächste Aktion schickt Pfeiffer dem Lübecker Finanzamt eine anonyme Steueranzeige gegen Engholm. Er behauptet, der Sozialdemokrat habe mehrere hunderttausend D-Mark an Steuern hinterzogen. Außerdem telefoniert er immer wieder anonym mit dem SPD -Politiker. Einmal gibt er sich als Arzt aus und teilt Engholm mit, dass er unter AIDS -Verdacht steht.

Schleswig-Holsteins damaliger Ministerpräsident Uwe Barschel (CDU, links) im Gespräch mit dem SPD-Herausforderer Björn Engholm

"Der Spiegel" bekommt Wind von den Vorgängen und berichtet im September 1987 über den Skandal. Die Wahl endet im Patt. Die CDU verliert ihre absolute Mehrheit, Engholms SPD wird stärkste Kraft. Wenige Tage nach der Wahl gibt Barschel eine Pressekonferenz. Er bestreitet alle Anschuldigungen, spricht von einem politischen Komplott. Denkwürdig seine letzten Worte: "Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind."

Am 11. Oktober 1987 wird Uwe Barschel im Genfer Nobelhotel Beau Rivage von einem Reporter tot in der Badewanne seines Zimmers gefunden. Die Genfer Staatsanwaltschaft kommt schnell zu einem Ergebnis: Suizid durch Schlafmittel. Doch schlampige Spurensicherung, technische Pannen und verschwundene Beweisstücke werfen bis heute Fragen auf.

Affäre noch nicht vorbei

Björn Engholm bei seinem Rücktritt im Mai 1993 (neben Johannes Rau, l)

Durch Barschels Tod ist der Skandal nicht beendet. Zwei Untersuchungsausschüsse des Kieler Landtages beschäftigen sich mit der Affäre. Sie bringen unter anderem eine Zahlung von 40.000 Mark in bar - angeblich in der Schublade angespartes privates Geld eines Sozialdemokraten - an Reiner Pfeiffer ans Licht.

Und auch Björn Engholm holt die Affäre im Frühjahr 1993 ein - mittlerweile ist er Parteivorsitzender und designierten Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten. Bis er eine deutlich frühere Mitwisserschaft über Pfeiffers Machenschaften einräumen muss - wie Uwe Barschel wird auch Björn Engholm als Lügner überführt. Er muss zurücktreten. Seine politische Laufbahn ist vorbei.