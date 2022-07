Zeitzeichen

In der letzten Vorstellung der Festspielsaison 1882 übernimmt Wagner höchstpersönlich den Taktstock: für die letzte Verwandlungsmusik und die letzte Szene. Nie zuvor hat er in seinem Festspielhaus selbst dirigiert. "Zum letzten Mal, zum letzten Mal" , singt dabei der Chor der Gralsritter. Rund ein halbes Jahr später stirbt Richard Wagner in Venedig.

Mit dem "Parsifal", so schreibt es anschließend Wagners Witwe Cosima in ihr monumentales Tagebuch, habe Richard Wagner seine "letzte Karte" gespielt.