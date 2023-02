ZeitZeichen

Sein erklärtes Ziel ist es, "den Lesern Spaß zu machen, sie in der Kunst des Lachens zu üben, ihrer Fantasie Nahrung zu geben, sie in ihrem natürlichen Lebensmut zu bestärken" . Schon mit acht Jahren schreibt Preußler kleine Gedichte und Geschichten. Mit zwölf Jahren steht sein Berufswunsch fest: Er möchte in Prag Universitätsprofessor für böhmische Landesgeschichte werden.