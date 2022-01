Zeitzeichen

Nicht nur Bullerbü-Romantik

Aber Lindgren kann nicht nur heile Welt. Auch ernste Themen wie Not, Gewalt und Tod spart sie nicht aus. Durch ihren sensiblen Umgang mit den dunklen Seiten des Lebens - etwa in "Die Brüder Löwenherz" oder "Mio mein Mio" - rührt sie ihre kleinen Leser, ohne sie zu verstören.

Auch in Lindgrens Leben gibt es immer wieder Tiefen. Mit 18 bekommt sie ein uneheliches Kind, was in der damaligen schwedischen Gesellschaft einem Skandal gleichkommt. Sowohl ihr Sohn als auch ihr späterer Mann Sture Lindgren sterben an den Folgen ihrer Alkoholsucht.

Lindgren verarbeitet die Schicksalsschläge durchs Schreiben, erhält für ihre Werke viele Preise. Wichtiger aber sind ihr die Freiheiten, die der literarische Erfolg ihr gibt. Sie macht sich stark für die Rechte von Frauen und Kindern, für gewaltfreie Erziehung und für den Schutz von Tieren. 1999 wird die Autorin zur beliebtesten Schwedin des Jahrhunderts gewählt.