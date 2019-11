Kinder retten die Welt

Michael Ende kommt früh mit phantastischen Welten in Berührung: Er wird am 12. November 1929 in Garmisch-Patenkirchen geboren; sein Vater ist der surrealistische Maler Edgar Ende.

In Italien, das er – im Gegensatz zum kalten Norden – als magisch und inspirierend empfindet, schreibt er "Momo" (1973). Das Mädchen Momo rettet darin die Welt vor einer Diktatur der Leistung und Effizienz – symbolisiert durch die Zeit-Diebe.

Michael Endes größter Erfolg: "Die unendliche Geschichte"

1979 folgt sein international größter Erfolg: "Die unendliche Geschichte". Auch in diesem Roman rettet ein Kind die Welt, diesmal Phantásien. Seine Hauptfigur Bastian Balthasar Bux muss für die Kindliche Kaiserin einen neuen Namen finden und zahlreiche Abenteuer mit dem Glücksdrachen Fuchur und seinem Freund Atréju bestehen.

Mit der aufkommenden Fantasy-Welle wird "Die unendliche Geschichte" ein großer Erfolg, Literaturkritiker nehmen das Buch jedoch wieder nicht ernst. Dabei verhandelt Ende im Gewand eines Märchens die existenziellen Fragen des Lebens, wie Freundschaft, Glück und den sinnvollen Umgang mit der Zeit.

Ende geht gegen den Film von Wolfgang Petersen vor

Bald wird die erste Hälfte des Buches von Hollywood-Regisseur Wolfgang Petersen verfilmt. Zusammen mit seiner Frau Ingeborg geht Ende vehement gegen den Film von 1984 vor: Dieser würde genau die leeren Löcher in die Phantasiewelt reißen, gegen die das Buch geschrieben sei. Den Prozess verliert er. Laut seinem langjährigen Verleger Roman Hocke stirbt Endes Frau Ingeborg drei Tage nachdem sie den Film im Kino gesehen hat.