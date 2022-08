Zeitzeichen

Überschaubar und leicht zugänglich

Schnell macht Krüss auch mit seinen eigenen Geschichten von sich reden. 1956 erscheint sein erstes Kinderbuch "Der Leuchtturm auf den Hummerklippen". Berühmt wird er 1959 mit "Mein Urgroßvater und Ich". Es folgen viele weitere Klassiker wie "Henriette Bimmelbahn" oder "Der Zauberer Korinthe und andere Gedichte". Die Texte von James Krüss sind einerseits überschaubar und leicht zugänglich, andererseits stecken sie voller Details, die es zu entdecken gilt. Kinder lieben seine versponnene, fantasievolle Welt.

In den 1960er-Jahren zieht es James Krüss zurück zum Inselleben - aber nicht nach Helgoland, sondern nach Gran Canaria. Dort werden er und der Tänzer Dario Perez ein Paar. Krüss ist aber weiterhin regelmäßig in Deutschland, schreibt unermüdlich weiter.

Timm Thaler als ZDF-Weihnachtsserie

Aus seinem Roman "Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen" entsteht 1979 die erste ZDF -Weihnachtsserie mit Thomas Ohrner in der Hauptrolle. In der knallbunt-verspielten James-Krüss-Welt ist Timm Thaler eine Geschichte mit erstaunlich düsteren Tönen. Aber auch hier gilt am Ende, was bei James Krüss eine Grundregel ist: Das Gute siegt über das Böse.

Letzte Ruhe vor Helgoland

Im höheren Alter will Krüss speziell für Erwachsene schreiben. Doch von einer geplanten Trilogie erscheint 1988 nur der erste Teil, das autobiographisch geprägte Buch "Der Harmlos". Danach wird es ruhig um den zunehmend gesundheitlich angeschlagenen Krüss. Er stirbt am 02. August 1997 auf Gran Canaria. Am 27. September wird er vor seiner Heimatinsel Helgoland auf See bestattet.