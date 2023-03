ZeitZeichen

Volle Logen, lauten Beifall vom Kaiser

Mozart ist damals vor allem als Komponist von Klaviersonaten bekannt, die er als Pianist selbst spielt. Der Musiker gibt in Wien etliche Konzerte. Über deren Programme ist jedoch wenig bis nichts überliefert. Die große Ausnahme bildet die sogenannte Akademie vom 23. März 1783. Akademien sind Konzerte, die von Privatpersonen an öffentlichen Orten aufgeführt werden.