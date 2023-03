ZeitZeichen

Nur ein Gerücht: Hitlers Sekretär Martin Bormann war nie in der Fremdenlegion

1930 wird Martin Bormann junior geboren. Er ist das älteste von neun Kindern von Martin Bormann senior und seiner Frau Gerda, deren Vater auch schon früh in der Nazi-Partei aktiv ist. Hitler ist Trauzeuge der beiden. Der Sohn wächst auf dem Obersalzberg im Dunstkreis Hitlers auf. Er kommt in ein nationalsozialistisches Eliteinternat in Feldafing am Starnberger See. Begeisterung für den NS-Staat gehört zum Lehrplan.

Hinwendung zum Christentum

Das Kriegsende 1945 erlebt der Jugendliche als überzeugter Hitler-Anhänger: "Da kam dann dieser Funkspruch durch: Der Führer ist im Kreis seiner Getreuen gefallen? Das war Weltende. Für mich war es auch fast Weltende." Sein Vater setzt sich unterdessen ab – und bleibt jahrzehntelang verschollen. Erst in den 1970er-Jahren wird seine Leiche in Berlin gefunden und identifiziert.

Für den Sohn vollzieht sich unmittelbar nach Ende des Krieges eine Lebenswende: "Ich bin bei einem Bergbauern gelandet und dieser Bergbauer hat mir ein christliches Leben vorgelebt. Ich habe eine neue Familie gefunden." Hier konfrontiert sich Martin Bormann jr. auch erstmals mit den Taten des NS-Regimes.

Der junge Bormann findet im katholischen Christentum eine neue geistige Heimat. Er studiert Theologie, wird zunächst Priester. Später sieht er sich mit einem Missbrauchsvorwurf aus dieser Zeit konfrontiert, den er stets abstreitet und der nie abschließend geklärt wird - ein Schatten in seiner Biographie. Und auch der Schatten des Vaters verfolgt ihn weiter.

Bekenntnis zur Schuld des Vaters

Martin Bormann junior klärt ab den 1990er-Jahren – etwa in Schulen, bei Vorträgen – über die Verbrechen des Nationalsozialismus auf: "Da hab‘ ich mir gesagt, jetzt wird’s Zeit, dass wir gegensteuern gegen ein Wiederaufleben von Ausländerfeindlichkeit und NS-Ideen und solchen Dingen. Das hat sich ja gezeigt, dass das besonders in den neuen Bundesländern durch Defiziten an Information eine Gefahr war."