19.9.1919: Der jüdische Widerstandskämpfer Marek Edelman wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 20.09.2099. WDR 5.

SS

SS

in welchem jüdischen Milieu Marek Edelman in Warschau aufwächst,

wie er aus dem niedergebrannten Ghetto entkommt,

dass er danach auf der Seite des polnischen Widerstandes weiterkämpft,

gegen welche Einschränkungen er sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Polen engagiert,

wie Edelman die Rolle Israels und der Palästinenser im Nahost-Konflikt sieht.

Professor Hans-Jürgen Bömelburg (Historiker mit dem Schwerpunkt neuere Geschichte Polens)

Marek Edelman: Erinnerungen an das Warschauer Ghetto - Das Ghetto kämpft. Stuttgart 2024

Seine Eltern gehören zu den Juden Osteuropas und müssen vor den Bolschewiki fliehen. Darum ist nicht überliefert, wann und wo Marek Edelman zur Welt kommt. Geboren wird er vermutlich zwischen 1919 und 1922, wahrscheinlich in Gomel im heutigen Belarus.Als die Deutschen 1939 Polen überfallen, lebt Edelman in Warschau. Er muss wie andere Jüdinnen und Juden in das Ghetto ziehen, dass die Nationalsozialisten einrichten und mit einer Mauer umschließen. Geschätzt werden 400.000 Menschen auf weniger als zweieinhalb Prozent der Stadtfläche zusammengepfercht.Als im Februar 1942 die ersten Nachrichten von einem Vernichtungslager das Ghetto erreichen, beschließen Edelman und andere, sich nicht ohne Widerstand in den Tod führen zu lassen. Es konstituiert sich das Kommando der Jüdischen Kampforganisation. Im April 1943 greifenund Wehrmacht an. Knapp vier Wochen kann sich der Widerstand halten. Dann steckt dieHaus um Haus in Brand. Nur wenige können durch die Kanalisation entkommen, darunter auch Marek Edelmann.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Marko RösselerRedaktion: Frank ZirpinsTechnik: Nico Söllner