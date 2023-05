ZeitZeichen

"Es hat sich dann relativ schnell herum gesprochen, dass die Transporte nach Treblinka gehen" , erinnert sich Reich-Ranicki. Ihm gelingt mit seiner Frau Tosia die Flucht aus einer Kolonne, die zur Deportation geführt wird. Sie entkommen aus dem Ghetto.

"In Würde sterben"

Als im Sommer 1942 täglich Transporte mit 5.000 bis 6.000 jüdischen Kindern, Frauen und Männern abgefertigt werden, entschließt sich eine kleine Gruppe zum Widerstand. Darunter ist auch die damals 19 Jahre alte Mascha Putermilch. Sie sagt später:

"Wir Ghetto-Kämpfer sind in den Kampf gezogen, um in Würde zu sterben. Unsere Parole war: Wir lassen uns nicht abführen, wie leisten Widerstand!" Mascha Putermilch, Kämpferin im Warschauer Ghetto

Sie mischen Molotowcocktails und beschaffen sich außerhalb des Ghettos einige Pistolen, ein paar Gewehre und ein Maschinengewehr. Zudem graben sie Tunnel und bauen Bunker. Es entsteht nahezu eine unterirdische Stadt.

SS, Wehrmacht und Polizei

Ende 1942 befinden sich nur noch ungefähr 60.000 Menschen im Ghetto. Als am 18. Januar 1943 weitere Deportationen durchgeführt werden sollen, gehen die Widerstandskämpfer dagegen vor. Die überraschte SS bricht daraufhin die Aktion ab.

Am 19. April 1943 versuchen die deutschen Truppen mit 850 Mann in das Ghetto einzumarschieren. Dabei sind SS , Wehrmachtssoldaten sowie Polizisten aus deutsch besetzten Gebieten wie zum Beispiel der Ukraine und Litauen. Das ist der Beginn des Warschauer Aufstandes: Die Eindringlinge werden beschossen.

Häuser werden zerstört

Mascha Putermilch kämpft mit dem Revolver in der ersten Reihe: "Als die Deutschen herangekommen sind, standen wir im ersten Stock. Zehn Kämpfer an fünf Fenstern. Wir haben Zündflaschen geworfen." Bei den Deutschen gibt es einzelne Tote und viele Verletzte.

SS -General Jürgen Stroop, der zuvor bereits das Ghetto in Lemberg, dem heutigen Lwiw in der Ukraine, räumen und die Bewohner erschießen ließ, will auch hier kurzen Prozess machen. Doch anders als von ihm erwartet, ziehen sich die Kämpfe hin. Die Häuser, in denen die deutschen Besatzer Widerstandskämpfer vermuten, brennen sie eines nach dem anderen ab.

Fast vier Wochen Gegenwehr

Dennoch kämpfen etwa 750 Aufständische gegen zuletzt rund 2.000 Soldaten und SS -Männer. Bis ihnen die Munition ausgeht. Wenige Kämpfer können sich retten: Anführer Marek Edelmann flieht und wird nach dem Krieg zur Stimme der Überlebenden. Masha Putermilch überlebt mit einigen Gefährten in der Kanalisation und schließt sich polnischen Partisanen an.