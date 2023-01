ZeitZeichen

Dabei verzeihen seine Fans dem kugeligen Wagen mit Kulleraugen, Rheumaklappe und Brezelfenster etliche Schwächen. So braucht es beispielsweise viele Streicheleinheiten, um Gucklöcher in die beschlagenen Scheiben zu wischen. Unter der Fronthaube kann man kaum einen Koffer für den Familienurlaub verstauen und die Heizung lässt einem nur die Wahl zwischen Frieren und Schwitzen.

Meistgebautes Auto der Welt

Da die Wolfsburger Produktion allmählich aus allen Nähten platzt, errichtet VW Zweigwerke in Hannover, Kassel, Braunschweig und der ostfriesischen Hafenstadt Emden. Von hier tritt rund ein Drittel aller Volkswagen die Reise über den Atlantik an. 1972 schließlich ist der Käfer das bis dahin meistgebaute Auto der Welt.

Doch mit den ersten Nachkriegsrezessionen und dem Ende des Wirtschaftswunders erlebt auch VW eine Absatzkrise - nicht zuletzt, weil sich das Unternehmen lange auf seinem guten Image ausruht. Der Käfer sieht plötzlich nicht nur alt aus, sondern ist auch technisch veraltet. Hätte der Golf als Käfer-Nachfolger nicht gleich eingeschlagen, wäre Volkswagen wohl nicht zu retten gewesen.

Letzter Käfer aus Emden

1974 verlegt der Konzern die Inlands-Montage vollständig in das Emdener Exportwerk. Noch vier Jahre wird das Kultauto dort produziert, ehe sich die Tore für immer schließen. Lackiert in schlichtem Dakota-Beige und mit Blumengebinden verziert, rollt am 19. Januar 1978 der letzte Käfer aus europäischer Fertigung vom Band - direkt ins Wolfsburger VW-Museum.

In Mexiko wird das Ur-Modell mit dem luftgekühlten Boxer-Motor im Heck noch bis Juli 2003 produziert. Dann ist endgültig Schluss. Der Mythos Käfer aber lebt bis heute.