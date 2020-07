Von wegen hässliches Entlein

Am 27. Juli 1990 läuft in Portugal die letzte Ente vom Band. Es ist das 5.144.966. Exemplar. Mit der Zahl hat wohl niemand gerechnet, denn schon bei der Präsentation 1948 in Paris wirkt das Gefährt aus der Zeit gefallen. Es wird als " hässliches Entlein " verspottet, was ihm in Deutschland den Spitznamen "Ente" einbringt.