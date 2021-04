Zeitzeichen

Wie viele Arbeiter braucht man, um einen Trabi zu bauen? Zwei. Einer faltet, einer klebt. Und Was sind fünf Trabis an einer Kreuzung? Eine Tupperparty. Witze wie diese kursieren in der DDR schon früh über das legendäre und aus Mangel an Alternativen heißbegehrte Kleinauto.

Der Trabant ist die DDR auf Rädern: Klein und laut, kärglich ausgestattet, angestaubte Technik. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Geschichte des Wagens kaum länger dauert, als die des Arbeiter- und Bauernstaats: Am 30. April 1991 rollt der letzte Trabant aus dem Sachsenringwerk in Zwickau.