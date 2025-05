02.05.1895: Heinrich Horstmann bricht zur Weltumradlung auf

In diesem Zeitzeichen erzählt Claudia Belemann:



was und wen Horstmann auf seiner Reise alles zu sehen bekommt,

von seiner Liebe zum Bier und zur deutschen Gemütlichkeit,

wie Horstmann es schafft, seine Weltumradlung finanziell erfolgreich zu machen,

warum er auf seiner Reise mehr als einmal in Lebensgefahr gerät.

Heinrich Horstmann ist gerade mal Anfang 20, als er sich entschließt, ohne einen Pfennig in der Tasche die Welt zu umrunden. Vermutlich gibt eine Wette den Anlass dazu. Am 2. Mai 1895 geht es in Dortmund los - auf einem Fahrrad ohne Bremse. Bergab lässt er die Pedale sausen und bremst mit dem Fuß am Reifen.

Horstmann trotzt dem Wetter und den Gefahren des Wilden Westens: Einmal erschießt er einen Landstreicher, weil er glaubt, dass der ihm die Taschenuhr klauen will. Komplett um die Erde radelt der Abenteurer allerdings nicht. Von San Francisco aus nimmt er das Schiff und verzichtet wegen einer in Indien ausgebrochenen Cholera-Epidemie auf die Durchquerung Asiens.

Das sind unsere wichtigsten Quellen und Interviewpartner:



Peter Schubert, Hobbyradler

Heinrich Horstmann: Meine Radreise um die Erde. Der Bericht des ersten deutschen Fahrradweltreisenden anno 1895. Leipzig 2007

Hans-Erhard Lessing: Das Fahrrad. Eine Kulturgeschichte. Stuttgart 2017

Weiterführende Links:



Hörtipp:



Welches Thema sollen wir im Zeitzeichen recherchieren? Gibt es Kritik oder Lob?

Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de

Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!

Das ganze Zeitzeichen-Archiv gibt’s hier.

Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen:

Autorin: Claudia Belemann

Redaktion: Carolin Rückl und David Rother

Technik: Sascha Schiemann