8.3.1979: Tausende Iranerinnen demonstrieren gegen den Schleierzwang

was das Tragen eines Kopftuchs zunächst zu einem bewussten Zeichen für den Widerstand macht,

warum Teheran nach dem Abflug des Schahs einem Tollhaus gleicht,

wie Khomeini dann doch alle hinters Licht führt,

warum heute niemand mehr an Reformen glaubt.

Dr. Katajun Amirpur (Islamwissenschaftlerin, Universität zu Köln)

Heute als Internationaler Frauenkampftag bekannt, markiert der 8. März den Kampf für die Rechte der Frauen und wird weltweit gefeiert.Unmittelbar nach der Islamischen Revolution, die zur Umwandlung des Landes in eine theokratische Republik unter der Führung von Ayatollah Ruhollah Khomeini führte, gehen am 8. März 1979 erneut zehntausende Frauen im Iran auf die Straße. "Wir haben gegen eine Diktatur gekämpft, wir wollen keine andere", skandieren die Frauen an diesem Tag.Nach dem Umbruch unterdrückte das neue religiöse Regime viele fortschrittliche und feministische Gruppen, die gegen das Schah-Regime gekämpft hatten. Frauenrechte werden eingeschränkt, ein Kopftuchzwang eingeführt und konservative islamische Gesetze umgesetzt. Khomeini hat sie alle getäuscht.