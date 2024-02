02.02.1954: Die finnische Schriftstellerin Hella Wuolijoki stirbt

WDR Zeitzeichen. . 14:40 Min. . Verfügbar bis 02.02.2099. WDR 5.

wie die überzeugte Kommunistin zur Millionärin wurde,

warum sie von Bertolt Brecht begeistert war,

dass Hella Wuolijoki neben Lenin womöglich auch Stalin traf,

was sie mit Olof Palme verbindet,

warum sie erst verhaftet, dann Rundfunk-Intendantin wurde.

Erkki Tuomioja (Enkel von Hella Wuolijoki sowie ehemaliger finnischer Industrie- und Handelsminister und Außenminister)

Hannu Riikonen (Professor für vergleichende Kulturwissenschaft an der Universität Helsinki)

Outi Valle (frühere Hörspiel-Redakteurin beim nationalen finnischen öffentlich-rechtlichen Radiosender Yle)

Geboren wird Hella Wuolijoki 1886 in der Provinz in Estland, für ihr Studium zieht sie aber später nach Finnland. Dort wird die überzeugte Kommunistin in einer sozialistischen Studentenbewegung aktiv und heiratet den kommunistischen finnischen Parlamentsabgeordneten Sulo Vuolijoki, einen Freund des Gründers der Sowjetunion Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin.In Finnland lernt Wuolijoki auch Bertolt Brecht kennen, der auf seiner Flucht vor den Nazis 13 Monate im hohen Norden verbringt. Zusammen schreiben sie das Theaterstück "Herr Puntila und sein Knecht Matti", das weltweit ein Erfolg wird, beim finnischen Theaterwettbewerb, für das es eigentlich geschrieben wird, aber leer ausgeht.In der Endphase des Krieges kommt sie ins Gefängnis, weil sie einer sowjetischen Agentin Unterschlupf gewährt haben soll. Nach dem Krieg wird sie nicht nur freigelassen, sondern sogar zur Rundfunk-Intendantin befördert - der letzte große Gegensatz in ihrem Leben.

Autoren: Petra Schirrmann und Hans Giessen
Redaktion: Gesa Rünker