ZeitZeichen

Eine Schwarz-Weiß-Zeichnung zeigt zwei kleine Jungen. Einer zieht auf einem Wägelchen eine tote Ratte hinter sich her. Die Bildunterschrift lautet: "Von wat is se denn jestorben?" - "Unse Wohnung is zu nass!" Der Zeichner Heinrich Zille bringt auf den Punkt, was er selbst erlebt hat: die sozialen Missstände in der deutschen Hauptstadt, die durch die Industrielle Revolution zur Millionenmetropole geworden ist.

Er wird am 10. Januar 1858 im sächsischen Radeburg geboren und kommt mit neun Jahren nach Berlin. Sein Vater, der vor Schulden geflohen ist, will neu anfangen. Die Familie landet in einer Kellerwohnung im Arme-Leute-Viertel. "An den Wänden zerrissene Tapeten" , erinnert sich Zille später. "Blutflecke von zerquetschten Wanzen." Ein Bündel Stroh soll das Bett sein.