Zeitzeichen

Am Arbeiterleben interessiert

Geboren wird die Künstlerin am 8. Juli 1867 in Königsberg - dem heutigen Kaliningrad - als Käthe Schmidt. Die Tochter eines Maurermeisters und Predigers wächst in einem sozialdemokratischen Elternhaus auf. Schon als Jugendliche interessiert sie sich für das Leben der Arbeiterfamilien im Hafenviertel.

In Berlin lernt sie beim Maler, Grafiker und Bildhauer Karl Stauffer-Bern. In München besucht sie die Damen-Akademie des Künstlerinnenvereins. 1898 wird Kollwitz Mitglied in der neu gegründeten "Berliner Secession" - die erste Künstlervereinigung, die auch Frauen aufnimmt.

Von Rodin inspiriert

Käthe Kollwitz lebt mit ihrem Mann Karl, einem Arzt, und den beiden Söhnen am Prenzlauer Berg. Sie arbeitet als Lehrerin an der Künstlerinnenschule. 1904 reist sie nach Paris zu einem Bildhauer-Kurs. Ein Besuch im Atelier von Auguste Rodin inspiriert sie. Zurück in Berlin beginnt sie, Plastiken anzufertigen. Sie zeigen unter anderem Mütter, die ihre Kinder schützen, und Liebespaare, die sich umarmen.