ZeitZeichen

Der Orden der Dominikaner bekommt Mitte des 13. Jahrhunderts großen Auftrieb. Mit Hilfe der Armutsprediger möchte die Kirche gegen die aus ihrer Sicht fanatischen Katharer vorgehen. Diese Bewegung interpretiert die Bibel anders, von der Kirchenlehre abweichend. Ihr Feindbild ist das Establishment, der Prunk und Protz der Bischöfe. Sie wollen eine arme Kirche und schrecken selbst vor Attentaten nicht zurück.

Mit Argumenten gegen Ungläubige

Zunächst möchte Rom mit Bescheidenheit und Klugheit gegen die Katharer argumentieren, beides Tugenden der Dominikaner. Diese treten zwar auf wie die Katharer, nämlich in Armut. In ihren Predigten vertreten sie aber ein Gottesbild im Sinne der offiziellen Lehre. Allerdings funktioniert es am Ende nicht mit Argumenten und guten Worten allein. Die Inquisition löst das Katharer-Problem letztlich auf blutige Weise.

Entscheidend ist aber: Die Auseinandersetzung des Papstes mit den Abweichlern sichert den Dominikanern großen Einfluss in der Kirche. Sie streben trotzdem nicht in die Klöster, sondern steuern die Unis an - damals am liebsten Paris. Sie wollen nicht beten und arbeiten, sondern beten und forschen.

Genau das ist die Welt von Thomas von Aquin. Er wird bei den Dominikanern in Paris bald ebenso berühmt wie sein Lehrer Albertus Magnus. Beide werben darum, antikes Wissen zu verarbeiten, in die Lehre einzubeziehen und intensiv zu studieren. Sie möchten die Wissenschaft nicht totschweigen, so wie Rom es bisher macht.