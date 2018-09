Im August verbrennt die Inquisition in Madrid 20 Männer und fünf Frauen. " Sie schleppten sie zu Fuß mit spitzer Mütze auf dem Kopfe, die Hände mit Stricken an den Hals gebunden, gekleidet in Armesünderhemden von gelber Leinwand, auf welchen der Name des Verurtheilten und 'der verdammte Ketzer' geschrieben war, auf den Platz, wo eine Tribüne mit Stufen stand ", schreibt ein anonymer Chronist. " Dann wurde jedem sein Prozess vorgelesen, in welchem Punkt sie judaisiert hätten, und am Schluss wurden sie der 'Gerechtigkeit des weltlichen Armes' übergeben."

Die 25 sind nur ein Bruchteil jener Menschen, die der katholischen Kirche unter Großinquisitor Tomás de Torquemada zum Opfer fallen. Mindestens 2.000 sollen es in den ersten Jahren seiner Herrschaft gewesen sein.