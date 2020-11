Grundstock der Kölner Universität

Geboren wird Albertus um 1200 im schwäbischen Lauingen. Schon früh interessiert er sich für Astronomie, Physik, Psychologie und Ethik. In den 1220er Jahren besucht er die aufstrebende Universitätsstadt Padua, wo die stark intellektuell ausgerichteten Brüder des später so genannten Dominikanerordens um Mitglieder werben. Albert tritt dem Orden bei und geht um 1230 in einen Dominikanerkonvent nach Köln. Hier absolviert er Noviziat und Theologiestudium, nach seiner Promotion ist er von 1245 bis 1248 Professor in Paris.

Im Paris unterzeichnet Albertus die päpstliche Verurteilung des Talmud, setzt sich danach aber immer wieder unvoreingenommen mit der bedeutenden Schrift des Judentums auseinander. 1248 nach Köln zurückgekehrt, beauftragt ihn sein Orden, eine Klosterschule zu gründen, die bald schon Studenten aus ganz Europa anzieht: der Grundstock der Kölner Universität.

Wegbereiter der Empirie

Als Leiter der Klosterschule treibt Albertus die übliche scholastische Forschungsmethode als streng gefasstes Denksystem zur Bearbeitung wissenschaftlicher Fragen zur Perfektion. Von Aristoteles übernimmt er die Idee, die Welt mit rationalen Mitteln aus eigener Anschauung zu erfassen, und wird so zum Wegbereiter der empirischen Naturforschung. Albertus schafft zudem den Spagat einer Verbindung zwischen antiker Naturphilosophie und christlicher Schöpfungslehre.

Ununterbrochen lehrt, forscht und schreibt Albertus, schlichtet Konflikte zwischen Bürgerschaft und Kirche, ordnet als Bischof das finanziell ruinierte Bistum Regensburg und reist als Prior der Ordensprovinz Teutonia mehrere Jahre zu Fuß zu den Konventen und Frauenklöstern Mitteleuropas. Seine letzten Lebensjahre verbringt er in Köln, wo die meisten seiner rund 70 Werke entstehen. Er stirbt am 15. November 1280 in Köln.