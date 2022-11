ZeitZeichen

Als ihr im Alter von 25 Jahren Jesus erscheint und sie zu ihrer Nachfolge beruft, ändert die Ordensschwester Gertrud von Helfta ihr Leben radikal. Nicht mehr das Lernen, der Wissenserwerb und das Studium der Theologie und der Literatur stehen im Mittelpunkt, sondern die Sehnsucht und ein tiefer Wunsch: Gertrud will sich mit Christus vereinen. Sie will ihn als liebenden Bräutigam erfahren, ihn ins Zentrum ihres Lebens stellen. Und sie möchte seine Liebe hinaus in die Welt tragen.

Ein ganzes Leben im Kloster

Geboren wird Gertrud am 6. Januar 1256, dem Dreikönigstag, an dem die katholische Kirche die Erscheinung des Herrn feiert. Gertruds Herkunft ist unbekannt, wahrscheinlich stammt sie aus Thüringen. Einen Familiennamen trägt sie nicht. Historiker vermuten, dass das Kind ohne Eltern aufwächst. Schon mit fünf Jahren kommt Gertrud in das Kloster Helfta bei Eisleben, wo sie später dem strengen Orden der Zisterzienserinnen beitritt. Hier lebt sie bis zu ihrem Tod am 17. November 1301 - andere Quellen sprechen von 1302.