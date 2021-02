1925 heiratet Luther die aus dem Kloster geflohene Nonne Katharina von Bora. Ihr Haus entwickelt sich zum Anlaufpunkt für viele Gelehrte und Studenten. Martin Luther stirbt am 18. Februar 1546 in seiner Geburtsstadt Eisleben, wo er in der Schlosskirche beigesetzt wird. Nach seinem Tod entbrennen blutige Religionskriege, an deren Ende ein zerrissenes Christentum steht.